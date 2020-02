Boateng riparte dal Besiktas: "A Firenze il problema non era fisico"

DALLA TURCHIA

Chiusa l'avventura a Firenze, Kevin-Prince Boateng riparte dalla Turchia. "Sono felice di essere qui, potevo arrivare al Besiktas già due anni fa - ha spiegato -. Ho voluto fortemente questa squadra. Sono arrivato in un grande club con un livello di professionalità molto alto". "Sto bene, mi sento in forma e sono pronto a giocare. Non ho giocato le ultime due partite con la Fiorentina ma non per questioni fisiche, c’erano altri motivi…", ha poi aggiunto.

Ma per Boateng la Fiorentina è il passato e l'ex viola ora vuole concentrarsi solo sul presente e sul futuro. "Ho sempre visto la Turchia e il Besiktas come una priorità e volevo venire qui - ha spiegato -. A Berlino avevo molti amici turchi, che tifano Besiktas. E appena avuta la notizia che sarei venuto qui mi hanno scritto: 'Stai tornando finalmente a casa'". "Appena la proposta è arrivata, non ho pensato troppo e ho detto al mio manager, 'Accettiamo questa offerta", ha aggiunto Boateng. "Problemi di condizione fisica? - ha concluso -. Ci sono voci di questo tipo nei media. Ma non importa, non so da dove vengano. Darò la risposta necessaria sul campo. Dimostrerò a tutti sul campo la mia condizione".