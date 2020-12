Barcellona, Koeman avvisa Pjanic: "Deve conquistarsi il posto"

BARCELLONA

L'avventura di Miralem Pjanic al Barcellona non è cominciata nel migliore dei modi: Champions League a parte, il bosniaco passa sempre più tempo in panchina che in campo. A meno di due settimane dal suo sfogo, Ronald Koeman risponde al suo calciatore. “C'è concorrenza al centro del campo. Contro la Real Sociedad Aleñá è entrato prima di Pjanic perché è mancino e avevamo bisogno di un centrocampista mancino. Dipende dalla squadra e dal momento. Come gli altri, deve aspettare la sua occasione e soprattutto dimostrare che l'allenatore sbaglia a non farlo giocare. Possono giocare solo in 11. Ci sono giocatori che devono aspettare la loro opportunità e, quando la ottengono, dimostrare di essere utili per la squadra".

Tempi duri per Pjanic in Catalogna, perché mai si sarebbe aspettato così poca considerazione da parte di Koeman. Certo, la mancata rivoluzione estiva (alla fine Busquets è rimasto) non lo ha aiutato, tantomeno il Covid che gli ha fatto saltare la breve preparazione. Così, l'ex Juve ha messo insieme poche presenze e tante partite nel ruolo di spettatore. Il bilancio di 7 presenze in Liga (una sola da titolare) e di 6 in Champions League tutte dal 1' è davvero magro.

Vedi anche Champions League Barcellona, Pjanic si sfoga: "Voglio giocare, più di così non so cosa fare. L'Italia mi manca"