Barcellona: Aubameyang, mascella fratturata dai ladri e oltre un mese di stop

DOPO LA PAURA

L'attaccante gabonese vittima di una rapina con armi e spranghe. La trattativa per il suo passaggio ai Blues potrebbe saltare

© Getty Images La grande paura ma non solo. Pierre-Emerick Aubameyang ha riportato la frattura della mascella durante la rapina, avvenuta due giorni fa nella sua casa di Castelldefels (Barcellona), dove l'attaccante del Barcellona è stato picchiato, minacciato con armi e sbarre di ferro e derubato da almeno quattro ladri incappucciati, che sono entrati nell'abitazione dal giardino. Il gabonese - come riporta 'The Athletic' - sarà costretto ad almeno un mese di stop: un infortunio che potrebbe far saltare la trattativa per il suo trasferimento al Chelsea.

Nelle ultime ore i Blues avevano deciso di aumentare l'offerta al Barcellona per Aubameyang fino a 25 milioni di euro bonus compresi. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2025. L'attaccante è arrivato in blaugrana a inizio febbraio dopo la rescissione con l'Arsenal e ha firmato un contratto fino al 2025. Nell'accordo con il club catalano presente anche un'opzione per accordare la partenza nel 2023.

Vedi anche Calcio estero Aubameyang, notte di terrore: picchiato, minacciato con armi e derubato in casa sua