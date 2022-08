Aubameyang, notte di terrore: picchiato, minacciato con armi e derubato in casa sua

© Getty Images

Notte di terrore per Pierre-Emerick Aubameyang. Come riporta 'El Pais' citando fonti della polizia, l'attaccante del Barcellona è stato picchiato, minacciato con armi e sbarre di ferro e derubato nella sua casa di Castelldefels (Barcellona) da almeno quattro ladri incappucciati, che sono entrati nell'abitazione dal giardino. Minacciata anche la moglie del giocatore: è stata lei a chiamare la polizia. Dalla cassaforte sarebbero stati prelevati diversi gioielli. Secondo 'RAC 1' Aubameyang e la moglie sono stati legati e tenuti a terra per un'ora. Alcuni testimoni riferiscono che i malviventi sono fuggiti su un'Audi A3 bianca, e i Mossos li stanno ancora cercando.