Balotelli torna al... City. Tra le leggende

Mario Balotelli vestirà ancora per una volta la maglia del... Manchester City. Lo farà in occasione della partita in onore di Vincent Kompany, che a maggio ha dato l'addio ai Citizens dopo undici anni per tornare in Belgio. SuperMario, che ha appena iniziato la sua nuova avventura al Brescia, giocherà con la squadra delle leggende del City, di cui faranno parte anche Sergio Aguero e David Silva e che sarà allenata da Pep Guardiola.