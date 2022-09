Balotelli al Sion, ma prima la pace con Montella: "Fiero di essere stato un tuo giocatore"

SUI SOCIAL

Così l'attaccante azzurro saluta su Instagram il tecnico dopo la violenta lite al termine del match di campionato con l'Adana Demirspor

Mario Balotelli è pronto a una nuova avventura, l'ennesima, della sua carriera. Dopo una sola stagione in Turchia con la maglia dell'Adana Demrispor (19 gol e 7 assist in 35 partite), l'attaccante azzurro si trasferisce in Svizzera per vestire quella del Sion ma prima dedica un saluto speciale a Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana con cui recentemente si era reso protagonista di un duro scambio verbale in campo dopo la sconfitta contro i neopromossi dell’Umraniye

© instagram

"Fiero di essere stato un tuo giocatore. Un abbraccio grande e in bocca al lupo. Ti voglio bene", ha scritto SuperMario taggando Montella e postando anche un cuore.

Una risposta diretta a quanto pubblicato ieri su Instagram dallo stesso Montella, che ha salutato Balotelli con un lungo post: “Caro Mario, ti auguro un altro decollo in questa nuova tappa della tua carriera. Ricordati che hai tutto per ‘volare’ ancora. Una discussione tra uomini non cancella il nostro feeling e le soddisfazioni che abbiamo vissuto insieme all’Adana Demirspor. Ti seguirò da lontano: gol, assist, colpi di genio… Fai vedere chi sei. Un abbraccio dal tuo mister“.