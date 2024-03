Aston Villa, Zaniolo nel mirino: “Una vergogna". Euro '24 sempre più a rischio

BUFERA SOCIAL

L'esterno ex Roma tra i più criticati sui social dai tifosi dopo il pesante ko contro il Tottenham, il riscatto è sempre più lontano: in estate torna in Italia?

© Getty Images Non solo il grave infortunio di Berardi a tormentare i sogni di Luciano Spalletti. In vista dell'Europeo che si giocherà d'estate in Germania, il ct azzurro ha un grosso problema attacco e oltre alla penuria di bomber deve fare i conti anche con la stagione tutt'altro che positiva di Nicolò Zaniolo. L'esterno ex Roma, 2 gol in 31 presenze quest'anno, all'Aston Villa sta giocando col contagocce e dopo il pesante ko per 0-4 di ieri contro il Tottenham è finito anche nel mirino dei tifosi inglesi, che stanchi dell'atteggiamento "molle" dell'azzurro lo hanno attaccato pesantemente sui social, tanto che il suo nome è entrato in tendenza un po' ovunque.

Numeri alla mano, la posizione dei tifosi sembra essere molto simile a quella di Emery, che tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 lo sta utilizzando molto meno (in media in stagione 34' minuti a presenza), e a quella del club, che in estate con ogni probabilità metterà la parola fine alla sua esperienza in Premier League. Per Zaniolo quindi a giugno potrebbero riaprirsi le porte della Serie A (in passato è stato nei radar del Milan e della Juve), ma giocando così poco (e così male) rischiano di chiudersi quelle della Nazionale che giocherà l'Europeo.

Anche perché come detto Spalletti deve fare i conti con la penuria di bomber e probabilmente dovrà inventarsi qualche soluzione tattica, ma ha molte soluzioni sugli esterni a partire dalla certezza Federico Chiesa. Non c'è infatti solo l'attaccante della Juve a far sorridere il ct perché Riccardo Orsolini (9 gol in 23 presenze), Vincenzo Grifo (7 in 22 di Bundes, con anche 7 assist) e Matteo Politano (6 gol + 6 assist in 26 gare) stanno disputando una stagione certamente migliore di Zaniolo e oltre a loro ci sono i numeri dei trequartisti come Andrea Colpani (7 gol) e Lorenzo Pellegrini (6+4 assist).

Con queste premesse vedere Zaniolo con gli Azzurri in Germania al momento sembra davvero difficile, ma l'ex Roma ha ancora due mesi per far cambiare idea ai tifosi inglesi e soprattutto a Spalletti. La priorità per il giocatore è disputare Euro '24, poi sarà tempo di pensare al mercato e al ritorno in Italia.

