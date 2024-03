Premier League: pari City che resiste contro il Liverpool, Arsenal in vetta con i Reds

inghilterra

La sciocchezza di Aké rimette in gara Klopp: pari di Mac Allister su rigore nella ripresa. La classifica è cortissima: Guardiola insegue a un punto dal duo di testa. Vincono Brighton e Tottenham

© Getty Images La 28a giornata della Premier League ci regala un Liverpool-City dall'altissima intensità. Nel primo tempo i Citizens passano con Stones e sfiorano il bis, ma la ripresa è tutta dei Reds: Mac Allister pareggia su rigore e Klopp sfiora la vittoria in più occasioni. Ora la classifica è cortissima: Liverpool e Arsenal guidano con 64 punti, +1 sul City. Vince 1-0 il Brighton, il Tottenham travolge l'Aston Villa (4-0). Pari tra West Ham e Burnley (2-2).

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 1-1

Ai punti meriterebbe il Liverpool, ma il match più atteso della 28a giornata e forse dell'intera Premier League termina 1-1, col Man City che riesce ad uscire da Anfield con un punto. Spingono subito i Citizens con De Bruyne, ma Klopp e la Kop suonano subito la carica ai Reds, che rispondono presenti: Nunez si costruisce un'occasione ed è in offside poco dopo, quando Diaz si vede bloccare un'azione da gol. La gara è piacevole, i ritmi altissimi e al 23' ecco il gol del City, che arriva da un corner: Aké fa un blocco perfetto su Mac Allister e Stones può inserirsi per la deviazione vincente sul primo palo, beffando Kelleher. Ecco l'ennesimo assist di De Bruyne, autore del cross, e i Citizens cercano subito il raddoppio con Haaland. Van Dijk contiene alla perfezione il norvegese per tutta la gara e il City non riesce a colpire, sprecando nel recupero con Walker. Nella ripresa gli ospiti entrano in campo con poca concentrazione e combinano la frittata: Aké è disattento e sorprende Ederson col retropassaggio, con Nunez che anticipa il portiere e viene affossato in area.

Il rigore è inevitabile e Mac Allister non sbaglia per l'1-1 al 50', con Ederson che deve alzare bandiera bianca per un colpo subito nell'azione del penalty. Entra Ortega ed è subito sollecitato dal Liverpool, che domina nella ripresa e spreca con Luis Diaz, che sbaglia in due occasioni a tu per tu col portiere. Klopp inserisce anche Salah e i Reds prendono il controllo dei giochi, con Ortega decisivo su Mac Allister e Guardiola che toglie De Bruyne per coprirsi con Kovacic. I due discutono a lungo per il cambio, che dà un segnale chiaro: il City difende il pareggio, costruendosi una sola chance (fortuita) con Foden, e riparte col subentrante Doku. Quest'ultimo centra il palo all'88', in mezzo alle continue chances (14 a 3) di un Liverpool arrembante. Nel maxi-recupero di otto minuti Klopp ordina l'assalto ai suoi, con Van Dijk punta aggiunta a fare da torre in area.

I Reds segnano con Elliott al 94', ma tutto era fermo per l'offside di Salah, e il finale è carico di polemiche: Doku stende Mac Allister con un intervento a gamba alta in area, ma Oliver non fischia il rigore. Finisce 1-1 e la classifica è cortissima: Arsenal e Liverpool guidano con 64 punti, +1 sul Man City. Davanti ci sarebbero i Gunners per la differenza reti, ma tutto può cambiare da qui alla fine della stagione.

ASTON VILLA-TOTTENHAM 0-4

Il primo tempo non regala occasioni da rete, tranne per una conclusione di Cash che termina di poco a lato. In apertura di ripresa sono gli ospiti a sbloccare la sfida con Maddison, bravo ad arpionare col mancino il perfetto cross dalla destra di Pape Matar Sarr. Altri tre minuti di gioco e ci pensa Brennan Johnson a firmare il raddoppio: la difesa dei padroni di casa pasticcia in impostazione, Son appoggia al gallese che realizza col destro. Al 65’ arriva anche il cartellino rosso per McGinn, che semplifica il finale di partita degli Spurs, autori nel recupero di altre due reti con il coreano e Werner ed ora a meno due dal quarto posto in classifica occupato proprio dal Villa.

BRIGHTON-NOTTINGHAM FOREST 1-0

Dopo il poker subito contro la Roma giovedì, gli uomini di De Zerbi riprendono la propria marcia in campionato al 29’, sfruttando una sfortunata autorete di Omobamidele. Origi si vede negare subito dopo la rete del pareggio, mentre Gibbs-White manda a lato da buona posizione. Nella ripresa Verbruggen è decisivo su Wood ed il trequartista inglese, regalando di fatto la vittoria ai padroni di casa che si issano a quota 42 punti, mentre il Forest resta a +3 dal Luton terzultimo.

WEST HAM-BURNLEY 2-2

Pessimo avvio degli Hammers, che passano in svantaggio dopo undici minuti di gioco con la rete dalla distanza di David Datro Fofana e subiscono lo 0-2 al primo minuto di recupero con l'autogol di Mavropanos. La reazione dei padroni casa arriva immediatamente dopo il fischio d'inizio del secondo tempo con il perfetto inserimento mancino di Lucas Paqueta. Il brasiliano e Soucek vanno vicini al 2-2 nei minuti successivi, poi si scatena Ings: l'inglese si vede annullare il pareggio all’85’ e realizza ancora al 91’, fissando questa volta il risultato finale nonostante una clamorosa traversa colpita al sesto minuto di recupero. Il West Ham evita così l'aggancio del Brighton, salendo a 43 punti, mentre il Burnley riaggancia lo Sheffield a quattordici.