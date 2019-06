Argentina, Maradona smentisce le voci sull'Alzhaimer: "Non sto morendo"

21/06/2019

Una settimana fa l'addio ai Dorados per "motivi medici", poi le voci dall'Argentina su una grave malattia. Diego Maradona non chiarisce il suo stato di salute ma smentisce con forza di essere stato colpito da un principio di Alzheimer: "La gente muore di Alzheimer, io non sto morendo! Questi figli di... stanno cercando di fare confusione e a me questo non piace" il videomessaggio di Diego sui social.