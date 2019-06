Messico, Maradona lascia i Dorados per "motivi medici"

14/06/2019

Per "motivi medici", Diego Maradona , 58 anni, ha lasciato il ruolo di allenatore della Sinaloa Dorados , squadra della seconda divisione messicana. A quanto si è appreso, Maradona dovrà subire due interventi chirurgici, alla spalla e al ginocchio. A gennaio, il calciatore era stato ricoverato in un ospedale in Argentina perché colpito da sanguinamento gastrico, pochi giorni prima di tornare in Messico per la sua seconda stagione con i Dorados.

"Diego Maradona ha deciso di non continuare come capo allenatore di Dorados", ha dichiarato il suo manager, Matias Morla, sul suo account Twitter. "Su consiglio medico dedicherà tempo alla sua salute e si sottoporrà a due interventi chirurgici: alla spalla e al ginocchio; siamo grati alla famiglia Dorados e continueremo insieme il sogno nel futuro".



Il chirurgo ortopedico di Maradona, il tedesco Ochoa, ha detto all'inizio di quest'anno che l'ex stella del calcio non ha praticamente più cartilagine nelle ginocchia a causa di una grave artrosi e necessita di protesi. "Insieme abbiamo stupito il mondo, abbiamo dimostrato che il calcio è tutta una questione di passione e di cuore, sarai sempre un Dorado, grazie per tutto Diego - ha twittato il club - . Guarisci e ci vedremo presto".



Quando Maradona era arrivato a Sinaloa, considerato il cuore del narcotraffico in Messico, in molti avevano temuto una sua ricaduta nei problemi di dipendenza del passato. Ma nei nove mesi trascorsi in Messico il calciatore della 'mano de Dios' non ha mai avuto problemi fuori dal campo ed è riuscito a portare la sua squadra vicino alla prima divisione, persa per un pelo a favore dell'Atletico San Luis.