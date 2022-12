Real, Ancelotti: "Non mi uscirà di bocca che Messi è il migliore della storia"

IL PARERE

Il tecnico del Real Madrid: "Ogni epoca ha giocatori molto bravi"

Qatar 2022: offerto 1 milione di dollari per il bisht indossato da Messi











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Carlo Ancelotti dice la sua sul dibattito, infiammatosi dopo il Mondiale, se Leo Messi è il miglior calciatore di tutti i tempi. "E' difficile da dire, non so se è il migliore della storia - ha spiegato il tecnico del Real Madrid alla vigilia del match con il Valladolid -. Non è giusto dirlo, perché ogni epoca ha giocatori molto bravi. 'Messi è il migliore della storia' non mi uscirà mai di bocca. Ho potuto ammirare tanti bravi giocatori, alleno il Pallone d'oro tutti i giorni. E ho visto giocare Cruyff, Maradona...".

Ancelotti ha anche parlato del Brasile, alla ricerca di un nuovo ct dopo l'addio di Tite. "Se sono interessati, non mi hanno chiamato, ma se lo sono, lo apprezzo - ha spiegato -. La mia situazione è chiara: sono ancora qui, non dirò mai al Real che questa avventura è finita".

Sulla condizione di Benzema. "È tornato il 10 dalle vacanze e quando è rientrato stava abbastanza bene. Ha lavorato con la squadra e nelle amichevoli ha giocato mezz'ora e 45 minuti. Penso che mostrerà tutte le sue qualità". Poi evita polemiche con Deschamps: "Non ha parlato di quella decisione. Con noi è tornato un giocatore molto motivato e siamo convinti che nella seconda parte di stagione farà molto per noi".



In queste settimane di stop, il Real si è assicurato il nuovo fenomeno del calcio brasiliano Endrick. "È un grande giocatore, un grande talento. Il club ha trovato un accordo con la famiglia per il 2024 ed è una buona notizia".



Ancelotti chiude il mercato, almeno in entrata. "Gli arrivi sono chiusi, perché abbiamo una grande rosa. Non sappiamo ancora delle partenze, perché forse alcuni giocatori che giocano meno vogliono andarsene".

Vedi anche Calcio estero Mercato, dalla Francia: accordo Messi-Psg, rinnoverà fino al 2024