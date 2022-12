Mercato, dalla Francia: accordo Messi-Psg, rinnoverà fino al 2024

Lionel Messi rimarrà al Psg fino al 2024. La notizia arriva dalla Francia: secondo Le Parisien il capitano dell'Argentina campione del Mondo ha già raggiunto un accordo con il club di Al-Khelaifi per prolungare di un anno il contratto in scadenza a giugno. L'intesa definitiva sarebbe stata raggiunta a inizio dicembre, in pieno Mondiale, dopo che circa tre mesi fa erano state tracciate le linee dell'accordo tra il padre e agente del giocatore, Jorge Messi, e i vertici della società parigina.