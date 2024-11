Alluvione Valencia: anche un calciatore che ha militato nelle giovanili tra i morti

E QUELLO DELL'ELDENSE

"Sono terribili notizie quelle che riceviamo a causa della catastrofica DANA. Il CD Eldense piange profondamente per la scomparsa, avvenuta all'età di 28 anni, di José Castillejo, ex giocatore azulgrana nella stagione 2015/2016. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace".