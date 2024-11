MotoGP Malesia, Bagnaia: "Buon feeling ma c'è da migliorare"

Prima dell'annullamento ufficiale, Bagnaia aveva rilasciato dichiarazioni importanti per quanto riguarda il Gp di Valencia, considerando che tutta la zona è in ginocchio per l'alluvione: "Non credo sia giusto, spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico e di cosa sta succedendo, andare a correre là non è la cosa corretta. Anche a costo di perdere il Mondiale, non sono disposto a scendere in pista".