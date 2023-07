Al Nassr presenta le maglie, ma manca Ronaldo: tensione in crescita con Nike?

IL GIALLO

Il talento portoghese grande assente nel video promozionale per le nuove maglie dei sauditi

L'Al Nassr, club tra i più attivi sul mercato nella sessione estiva, ha svelato ai suoi follower le maglie per la prossima stagione con testimonial d'eccezione. Da Brozovic a Telles, passando anche per Seko Fofana e Talisca, sono stati volti nuovi e "vecchi" del club a indossare la nuova divisa, ma con un grande assente che tutti hanno notato: Cristiano Ronaldo. Che fine ha fatto il portoghese? È questa la domanda più twittata sui social, mentre l'ex talento di United e Juventus è alle prese con un problema non di poco conto con Nike.

Le maglie dell'Al Nassr, infatti, sono prodotte proprio dalla multinazionale americana per cui CR7 è volto di spicco dal 2003, ma con la quale nelle ultime settimane il rapporto sembrerebbe essere incrinato e non poco. Galeotto fu il parastinco, bisognerebbe dire, dato che in occasione della pesante debacle contro il Celta Vigo Ronaldo ha indossato per una frazione di gioco quello dei rivali di Adidas.

Una gaffe clamorosa che, dovesse essere stata notata da Nike, potrebbe aver mandato su tutte le furie gli uomini del marketing del brand americano. E l'assenza di CR7 dal video promozionale delle nuove maglie dell'Al Nassr targate dallo "Swoosh" potrebbe confermare il grande gelo tra le parti, col portoghese che rischia di vedere andare in fumo l'accordo da 147 milioni.