Cristiano Ronaldo rischia la rottura del contratto con Nike: parastinchi Adidas in amichevole, errore da 147 milioni

© Getty Images

Cristiano Ronaldo rischia di mandare in fumo 147 milioni per un errore grossolano che però non è passato inosservato. A saltare, infatti, potrebbe essere lo storico accordo con Nike dopo che il portoghese è sceso in campo con l'Al Nassr indossando per 45' i parastinchi di marca Adidas, storico brand rivale della multinazionale americana. Un errore clamoroso che, se confermato, potrebbe portare Nike a rescindere il contratto di sponsorizzazione col lusitano per violazione di accordi.