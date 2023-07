Clamoroso tonfo dell'Al Nassr alla prima di Brozovic: ko 5-0 contro il Celta Vigo, in campo anche Ronaldo

KO AMICHEVOLE

Gli arabi vanno ko in amichevole, entrambi gli ex di A in campo per tutto il primo tempo prima della goleada

Non inizia di certo nel migliore dei modi l'avventura all'Al Nassr di Marcelo Brozovic che alla prima da titolare con la maglia dei sauditi viene sommerso dai gol del Celta Vigo. In Portogallo, infatti, gli uomini di Castro e CR7 sono stati sconfitti clamorosamente 5-0 in amichevole dai galiziani, con una partita senza storia nella ripresa che ha permesso alla squadra allenata da Rafa Benitez di dilagare. Entrambi in campo dal 1', Ronaldo e Brozovic sono usciti a inizio ripresa sul risultato di 0-0, poi il tonfo dei compagni di squadra.

Dopo una prima frazione in equilibrio, con tante giocate da parte della coppia CR7-Brozo e palle gol importanti fallite dal talento lusitano, succede tutto nella ripresa. Ronaldo fuori al 48' e Brozovic richiamato in panchina al 54' due minuti dopo l'espulsione di Al-Amri hanno infatti aperto alla goleada degli spagnoli che tra il 57' e il 62' hanno trovato la via del gol con Alonso e Rodriguez, poi lo stesso Rodriguez al 71' ha siglato la doppietta prima del compagno Larsen (73' e 75').

Un ko pesante che, seppur in amichevole, fa tanto discutere come le ultime dichiarazioni di Ronaldo. Ora CR7 e Brozovic dovranno affrontare altre partite di livello, su tutte quelle con Benfica, Psg e soprattutto l'Inter. E con la grana del blocco del mercato da tenere in considerazione.