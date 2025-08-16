Logo SportMediaset
Liga: il Barcellona si gode Raphinha e Ferran Torres, debutto vincente a Maiorca

I blaugrana vincono 3-0 in undici contro nove nella prima giornata di campionato: Rashford fa il suo esordio nella ripresa 

16 Ago 2025 - 21:43
© Getty Images

© Getty Images

Campione di Spagna in carica, il Barcellona di Flick inaugura la sua nuova stagione di Liga con un bel successo sul Maiorca. In un match che termina in undici contro nove, i blaugrana passano 3-0 all’Estadi Mallorca Son Moix, dove a segnare sono Raphinha, Ferran Torres e Yamal. I Culés guadagnano così i primi tre punti del campionato, mandando subito un chiaro messaggio sia al Real che all’Atletico Madrid, le rivali più accreditate per il titolo.

LA PARTITA 
Dopo aver brillato con uno scintillante 5-0 contro il Como nel Trofeo Gamper, il Barcellona di Hansi Flick inaugura la nuova stagione di Liga scendendo in campo a Maiorca. I Campioni di Spagna in carica partono con Ferran Torres al centro dell’attacco, vista la mancanza per infortunio di Lewandowski, con Raphinha e Yamal sugli esterni e Rashford inizialmente in panchina. Nemmeno sette minuti e i Culés sono già avanti, grazie alla rete di Raphinha: assoluto protagonista della passata annata, il brasiliano trasforma subito in gol un delizioso cross di Yamal, inzuccando di testa l’1-0. Un destro potente di Ferran Torres vale invece il 2-0 al 23’, con il raddoppio del Barcellona che viene però fortemente contestato dal Maiorca, visto che Raillo si trovava steso a terra – abbattuto da una pallonata alla testa – al momento del tiro. I padroni di casa si innervosiscono e al 34’ restano pure in dieci per il rosso a Morlanes. Quattro minuti più tardi a essere espulso è anche Muriqi, autore di un bruttissimo fallo ai danni Garcia: l’ex Lazio colpisce infatti con i tacchetti il volto del portiere avversario e l’arbitro non può che lasciare il Maiorca in nove dopo revisione dell’episodio al Var. Al 69’ arriva invece il debutto in Liga di Rashford, mentre Dani Olmo colpisce un palo clamoroso. A siglare il 3-0 finale in pieno recupero è allora Yamal, con il Barcellona che apre così il proprio campionato con una vittoria.

maiorca-barcellona
liga

