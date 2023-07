Sgambetto Fifa all'Al Nassr: mercato bloccato dopo il mancato pagamento al Leicester

IL CASO

Il club saudita è stato sanzionato dalla Fifa dopo il mancato pagamento del bonus concordato al Leicester per Musa

Le spese milionarie sul mercato dell'Al Nassr subiscono una prima forte frenata per mano della Fifa. Il club saudita, infatti, è stato sanzionato col divieto di tesserare nuovi acquisti, dal mercato nazionale o internazionale, per le prossime tre finestre come punizione per non aver pagato i bonus dovuti al Leicester nell'ambito della cessione dell'attaccante nigeriano Ahmed Musa. Al club di CR7 e Brozovic è arrivata quindi una possibile vera e propria stangata, a meno che dalle casse saudite non vengano saldati i debiti dovuti alle Foxes.

Il caso non è nuovo e risale alla cessione di Musa dal Leicester agli arabi. Il nigeriano, che con la maglia delle Foxes non ha mai brillato, nel 2018/19 ha trascinato l'Al Nassr al trionfo in campionato con 14 reti in 62 partite, gol e traguardo che avrebbero dovuto portare i sauditi a versare nelle casse degli inglesi 390.000 sterline legati ai bonus concordati in sede di trattativa. Nonostante l'accordo nero su bianco, però, ancora quei soldi non sono arrivati e la Fifa ha deciso di procedere.

La sentenza iniziale, del 2021, è stata poi supportata anche dal TAS che ha richiesto il pagamento della quota, pena il blocco del mercato. Ma gli accordi non sono stati rispettati e ancora oggi il club, appena retrocesso in Championship dopo un annus horribilis, aspetta il bonifico da parte dell'Al Nassr. Visto il ritardo prolungato, la Fifa ha deciso di prendere provvedimenti con lo stop del mercato.

Ma il blocco potrebbe non essere definitivo, perché con l'arrivo del pagamento tutto potrebbe essere archiviato. Con il nuovo investimento da parte di PIF, infatti, l'Al Nassr potrebbe presto saldare i conti per cancellare il blocco e far sì che tali problemi non si ripetano più.

Si tratta però di un precedente importante che porta i club sauditi "spendaccioni" a drizzare le orecchie. Dopo l'approdo di Benzema, Ruben Neves, Kante, Koulibaly, Edouard Mendy e il prossimo di Milinkovic Savic all'Al Hilal, il campionato arabo ha gli occhi della Fifa puntati addosso, consapevole di non poter più sbagliare.