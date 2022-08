Ajax, ecco Lucca: "Orgoglioso di vestire la maglia del mio idolo Ibra"

LE PRIME PAROLE

L'attaccante ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Spero di ripagare la fiducia della società e dei tifosi, sono contento di essere qui"

Lucca all'Ajax











































Dopo l'ufficialità del suo approdo all'Ajax, Lorenzo Lucca ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club. "Spero di ripagare la fiducia della società e dei tifosi, sono contento di essere qui. È un momento speciale per me, sono il primo italiano che veste la maglia dell'Ajax - ha detto l'ex attaccante del Pisa -. Spero di poter portare gol e assist ma anche contributo alla squadra a livello fisico e di prestazioni per riuscire a vincere tanti trofei. Questa maglia è molto pesante, l'hanno vestita tanti campioni e miei idoli. E' un'emozione unica. Il mio primo idolo è Zlatan Ibrahimovic, ho guardato tante videocassette quando ero bambino. Sono contento e orgoglioso di indossare la stessa maglia che ha vestito lui. Non siamo simili, forse solo come statura, Zlatan è stato uno dei più forti d'Europa e io devo lavorare sotto tanti aspetti e sono qui per lavorare giorno dopo giorno".

La chiamata dei Lancieri è stata inaspettata. "Sapevo che c'erano squadre estere che volevano prendermi, ma non pensavo che l'Ajax potesse venire a prendermi in Italia da una categoria più bassa come la Serie B. Fino a poco tempo fa vedevo il club in TV, guardavo Tadic, Antony, Stekelenburg che ha giocato nella Roma e Blind al Manchester United. Mi fa piacere poter condividere lo spogliatoio con loro e dare il mio contributo per vincere qualcosa di importante".

Lucca arriva in prestito per una stagione con diritto di riscatto e ha scelto di indossare la casacca numero 18.

