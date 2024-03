"Acuna sei una scimmia": l'arbitro interrompe per qualche minuto Getafe-Siviglia

INSULTI RAZZISTI

La gara, come da protocollo, è stata fermata al 68' e poi è ripresa. Sergio Ramos: "Chiediamo rispetto"

© Getty Images Un altro episodio di razzismo ha colpito il calcio spagnolo. Nel corso della sfida tra Getafe e Siviglia, con gli ospiti in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Sergio Ramos, l'arbitro è stato costretto a interrompere la sfida al 68' per diversi minuti. Dagli spalti, infatti, si è sentito un insulto di matrice razziale nei confronti del terzino del Siviglia Marcos Acuna. L'arbitro Iglesias Villanueva ha scritto nel suo verbale che dalle tribune si sono sentite grida di "scimmia" e "tu vieni dalla scimmia". Lo ha notato l'assistente che ha immediatamente avvisato l'arbitro di attuare il protocollo antirazzismo. Il direttore di gara ha portato i fatti all'attenzione del delegato in campo e ha parlato con gli allenatori e i capitani di entrambe le squadre prima di far riprendere il gioco.

Le lacrime di Vinicius nel parlare di razzismo hanno fatto il giro del mondo, ma il problema rimane e per sconfiggere questo malcostume il lavoro da fare è ancora tanto. Anche in Spagna, dove si è registrato l'ennesimo caso di insulti razzisti, questa volta nei confronti di Acuna. L'arbitro ha annotato tutto e ora la palla passa al giudice sportivo.

Sergio Ramos ha parlato ai microfoni di Dazn Spagna di quanto accaduto al suo compagno di squadra. "Chiediamo rispetto nel calcio, che la gente non venga allo stadio per sfogarsi e dire sciocchezze o insultare i giocatori. L'assistente ha sentito un insulto ad Acuna e lo ha detto all'arbitro e niente di più. Dobbiamo mettere un freno a questo tipo di persone, segnalarlo, farlo vedere e vietare loro di entrare negli stadi e ripulire l'immagine del calcio. Il calcio esiste per unire, non per separare".

IL REFERTO ARBITRALE

"Al 68' ho dovuto interrompere la partita perché ci sono stati insulti razzisti al numero 19 della squadra ospite, con parole come "Acuña scimmia" e "Acuña tu provieni dalla scimmia", da parte di tifosi dislocati nella zona centrale del campo dietro la posizione del mio assistente arbitro n. 2. La questione, seguendo il protocollo di condotta in questi casi, è stata annunciata tramite l'impianto audio e il gioco non è ripreso fino a quel momento due minuti e mezzo dopo e non si è verificato in nessun'altra occasione della partita".

