Parejo risponde a Vinicius: "Razzismo? Deve pensare a giocare, anche io vengo chiamato ubriacone..."

DALLA SPAGNA

Lo spagnolo manda un messaggio al talento brasiliano dopo l'ennesimo caso di razzismo

© Getty Images Dani Parejo, centrocampista del Villarreal, torna a parlare dei ripetuti casi di razzismo che hanno coinvolto la stella del Real Madrid Vinicius jr, mandando un chiaro messaggio al brasiliano. In una lunga intervista concessa a El Larguero, lo spagnolo ha infatti sottolineato: "Credo che i giocatori debbano dedicarsi a giocare, gli scontri ci saranno sempre. Io vengo chiamato 'ubriacone' o qualcosa del genere da queste parti, ma non affronto la gente, non le faccio gesti, perché non è necessario".

"Il calciatore deve essere al di sopra di queste situazioni altrimenti rischia di commettere un errore" ha ribadito il centrocampista, fresco di rinnovo col Submarino Amarillo. Vedi anche Calcio estero Vinicius parla di razzismo e scoppia a piangere: "Ho sempre meno voglia di giocare" Poi, parlando del talento del brasiliano, ha comunque sottolineato: "Mi sembra un giocatore straordinario, spettacolare, bello da vedere. Quando giochi per il Real Madrid c'è sempre un'atmosfera speciale, non è come le altre partite e i tifosi sugli spalti se la prendono sempre con i giocatori di quella squadra perché è la più forte. Ma poi, in generale, la gente cerca di pungere sempre il giocatore Vedi anche Calcio estero Caso Vinicius, l'ex portiere Chilavert: "Non faccia il f...o, il calcio è per uomini"