PSG, TUCHEL: "MBAPPE IN PANCHINA PER PUNIZIONE"

29/10/2018

Il Psg vince in trasferta 2-0 contro il Marsiglia, ma a fare rumore è stata l'esclusione dall'undici di partenza di Kylian Mbappe. Entrato al 62', tre minuti più tardi il 7 dei parigini ha siglato la rete del vantaggio, in conferenza stampa poi il tecnico Thomas Tuchel ha spiegato i motivi dell'esclusione: "Ha sorpreso anche noi, ma Mbappé e Rabiot sono andati in panchina per motivi disciplinari. Dispiace giocare senza loro, ma era dovuto dopo quello che era successo in albergo". Il riferimento è al ritardo portato dei due francesi all'arrivo per la rifinitura in vista del match contro l'OM.