Calcio: Udinese, trauma distrattivo al bicipite femorale per Davis

Udinese Calcio ha comunicato che Keinan Davis ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro nel corso della gara vinta 3-0 in trasferta con il Milan. Il centravanti inglese sarà valutato nei prossimi 10 giorni e ha già iniziato l'iter di recupero. Secondo quanto filtra, salterà sicuramente i match con Parma, Lazio e Torino. Possibile un rientro per le ultime tre giornate di campionato, ma tutto dipenderà dall'esito dell'aggiornamento previsto alla fine della prossima settimana.