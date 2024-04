Cagliari, Ranieri: "La Juventus sa il fatto suo: fa gol e difende benissimo"

verso cagliari-juve

Il tecnico dei sardi torna sul 2-2 con l'Inter: "Il gol di Viola? Non ha tratto alcun vantaggio, diverso se avesse segnato Lapadula"

Claudio Ranieri si dice contento "di incontrare una ex squadra, è sempre bello" in vista del match contro la Juventus di venerdì sera. Il tecnico del Cagliari cercherà di stoppare un'altra grande dopo il 2-2 contro l'Inter ma avvisa i suoi: "La Juve è una squadra che sa il fatto suo, trova la via del gol e in area difende benissimo. Sono bravi a impedire agli avversari di entrare in area e poi sulle palle inattive sono micidiali".

Il tecnico dei sardi è tornato anche sul pari contro la capolista, in particolare sulle polemiche per il 2-2 di Viola: "Non ha tratto alcun vantaggio, diverso se avesse segnato Lapadula: in quel caso sarebbe stato giusto annullare il gol. E mi domando: sarebbe stato valutato in egual modo qualora un difensore avesse toccato la palla? (come Lapadula, ndr)". Ranieri fissa la quota salvezza: "La soglia punti sui 35-36 punti, in queste giornate finali è fondamentale mantenere i nervi saldi".

Infine, sulla condizione di alcuni singoli: "Mina non è al 100% ma lo schiererò, Shomurodov sta tornando ai suoi livelli dopo l'infortunio. Spero che Oristanio possa venire in panchina, Petagna tornerà a breve. Luvumbo? Un pericolo costante per gli avversari, può creare squilibri".

Vedi anche juventus Juve-Napoli anche sul mercato: quattro obiettivi in comune