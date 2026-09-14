caglari

Maldini negativo ai controlli tossicologici privati: si allenerà regolarmente nel pomeriggio

Attraverso un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato l'esito negativo degli esami tossicologici cui si è sottoposto oggi Daniel Maldini

14 Set 2026 - 12:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Cagliari si espone pubblicamente sul caso Daniel Maldini. La società sarda ha pubblicato una nota in cui fa chiarezza sulla situazione legata all'incidente dell'attaccante e tutto ciò che ne è conseguito: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".

Leggi anche

Incidente Maldini: l'attaccante positivo all'alcol, esami privati tossicologici negativi

daniel maldini
cagliari

Ultimi video

01:12
Lecce-Monza 3-2: gli highlights

Lecce-Monza 3-2: gli highlights

01:33
Nuova vita Tijjani Noslin

La nuova vita di Tijjani Noslin

02:21
Milan, ecco i problemi

Milan, ecco i problemi

01:29
Da Moreira a Ramos

Da Moreira a Ramos

01:22
Como-Parma, derby "rosso"

Como-Parma, derby "rosso"

01:51
Test giallorosso a Torino

Test giallorosso a Torino

01:10
Daniel Maldini che fai?

Daniel Maldini, che fai?

01:45
Chivu carica l'Inter

Chivu carica l'Inter

02:09
Allegri può respirare

Allegri può respirare

02:29
La Juve già al bivio

La Juve già al bivio

02:10
Adzic "tradisce" la Juve

Adzic "tradisce" la Juve

02:39
Juve, delusione totale

Juve, delusione totale

01:48
MCH NKUNKU A SEGNO COL LIPSIA 14/9 MCH

Milan, guarda Nkunku: a segno con il Lipsia

00:17
Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Pisa: martedì alle 21.00 su Italia 1

02:37
Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

Adzic: "Emozioni contrastanti. Momento magico? Ho trovato minuti"

01:12
Lecce-Monza 3-2: gli highlights

Lecce-Monza 3-2: gli highlights

I più visti di Cagliari

Paura per Daniel Maldini: incidente nella notte a Milano, dimesso dall'ospedale

Daniel Maldini, dopo l'incidente il ritiro della patente: positivo all'etilometro

Cagliari, ecco le nuove maglie con tutti i colori di 100 anni di storia

SRV RULLO SUPERMOVIOLA CAGLIARI-LECCE 7/9 SRV

La Supermoviola: Gagliardini-N'Dri, il Lecce protesta per un rigore

Dal Dall'Ara esce un altro 0-0: il Bologna non vince più, punto salvezza per il Cagliari

Cagliari, gioia Trepy: è stato dimesso dall'ospedale: "È tempo di tornare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Piotrowski
17:06
Udinese, l'annuncio su Piotrowski: "Intervento di ablazione cardiaca riuscito"
Vanoli
16:51
Fiorentina, senti Vanoli: "L'anno scorso fatto qualcosa di straordinario. Dimentichiamo il passato, nuova pagina da costruire"
Evan Ndicka
16:34
Torino-Roma, Ndicka non ce la fa: gioca Balerdi
16:07
Italia U16, domani primo test a Coverciano contro la Spagna
16:04
Brasile, Ancelotti: "Neymar ha confermato di non voler tornare in nazionale"