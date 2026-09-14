Maldini negativo ai controlli tossicologici privati: si allenerà regolarmente nel pomeriggio

Il Cagliari si espone pubblicamente sul caso Daniel Maldini. La società sarda ha pubblicato una nota in cui fa chiarezza sulla situazione legata all'incidente dell'attaccante e tutto ciò che ne è conseguito: "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".