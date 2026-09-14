Fiorentina, senti Vanoli: "L'anno scorso fatto qualcosa di straordinario. Dimentichiamo il passato, nuova pagina da costruire"

14 Set 2026 - 16:51
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"Tutti sanno quanto sia legato a questa città, a questa tifoseria, a questo ambiente. Sappiamo cosa abbiamo fatto l'anno scorso, raddrizzando un campionato e facendo qualcosa di davvero straordinario, come lo definisco io. Però il calcio dice che bisogna andare avanti. Come ho detto a tutti c'è una nuova pagina bianca da costruire, dimentichiamo il passato. Su questa pagina bianca siamo stati fortunati a partire col piede giusto,e dobbiamo scriverla con tante cose belle". Così Paolo Vanoli, tornato sulla panchina della Fiorentina al posto di Fabio Grosso, parlando ai canali ufficiali del club viola dopo il suo nuovo esordio in campionato, con vittoria a Venezia, e alla vigilia della sfida di coppa Italia contro il Pisa, domani alle 21 allo stadio Artemio Franchi. "Come fai a non essere innamorato di Firenze? Quando sono stato chiamato la prima volta da allenatore sono venuto qua con gioia, e questa volta sono arrivato con grande entusiasmo ed energia perché so che cosa è Firenze - ha aggiunto Vanoli - E' una città che pretende tanto, è un po' quello che ho dentro io, a volte non lo esterno, ma sono un grande lavoratore e voglio raggiungere grandi obiettivi. Bisogna seguire una strada, ne abbiamo iniziata una nuova, partiamo da una pagina bianca che dobbiamo far diventare ricca".

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