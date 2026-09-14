Italia U16, domani primo test a Coverciano contro la Spagna

A venti giorni di distanza dalla doppia amichevole contro l'Inghilterra - un successo per 3-2 all'esordio stagionale e una sconfitta per 2-1 -, la Nazionale Under 16 del tecnico Giovanni Costantino torna a Coverciano, dove domani (ore 17), sul campo 2 del Centro Tecnico Federale, affronterà i pari età della Spagna nel primo dei due test in programma nell'arco di tre giorni: il secondo, sempre sul campo intitolato a Enzo Bearzot, è previsto per giovedì. Gli Azzurrini si sono ritrovati ieri sera al CTF e questa mattina, sul terreno di gioco che ospiterà entrambe le sfide, hanno sostenuto la prima delle due sedute di allenamento in programma oggi. In tribuna, anche Ciro Immobile, neo-capo delegazione dell'Under 16 azzurra, che ha seguito con attenzione il lavoro dei ragazzi di Costantino insieme a Daniele Zoratto, vicecoordinatore delle Nazionali Giovanili maschili.