Udinese, l'annuncio su Piotrowski: "Intervento di ablazione cardiaca riuscito"

14 Set 2026 - 17:06
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Piotrowski © Getty Images

Piotrowski © Getty Images

E' riuscito perfettamente l'intervento di ablazione cardiaca su Jakub Piotrowski. A darne conferma è l'Udinese con la seguente nota: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale. L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai Professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito."

Conclude il comunicato: "Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all’attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all’evoluzione clinica e funzionale."

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