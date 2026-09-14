Udinese, l'annuncio su Piotrowski: "Intervento di ablazione cardiaca riuscito"

E' riuscito perfettamente l'intervento di ablazione cardiaca su Jakub Piotrowski. A darne conferma è l'Udinese con la seguente nota: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale. L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai Professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito."