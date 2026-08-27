L'attaccante del Cagliari Trepy dimesso dall'ospedale di Sassari. "È tempo di tornare"

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Yael Trepy, l'attaccante del Cagliari che due settimane fa ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baja Sardina, vicino alla Costa Smeralda, è stato dimesso nel pomeriggio dal Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane calciatore, classe 2006, lascia l'ospedale in buone condizioni cliniche, dopo il percorso di cura iniziato in seguito al grave episodio che ne aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Dopo la fase più critica e il progressivo miglioramento delle condizioni respiratorie, Trepy era stato trasferito dalla pneumologia clinica e interventistica delle Cliniche universitarie di viale San Pietro, dove ha proseguito le cure e il recupero sino alle dimissioni di oggi.
Il giocatore, accompagnato dalla madre, ha salutato sorridente il personale del reparto, il direttore generale e il direttore sanitario. "Il paziente viene dimesso oggi in condizioni cliniche complessivamente buone, dopo un percorso clinico che ha evidenziato un progressivo e significativo recupero - ha dichiarato il professor Pietro Pirina, direttore della Pneumologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari - Gli accertamenti effettuati durante la degenza hanno mostrato un quadro in miglioramento e hanno consentito di programmare con serenità la dimissione".
Sui social Trepy ha condiviso una storia in bianco e nero che lo ritrae in campo. Il messaggio in calce è chiaro: "È tempo di tornare". Dal Cagliari avevano fatto sapere che per Yael il percorso sarà lungo e non gli sarà messa alcuna fretta ma il classe 2006 ha chiaro l'obiettivo.
"La dimissione di Yael è una notizia che ci rende particolarmente felici e rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha visto lavorare insieme tanti professionisti. Dal soccorso sul territorio all'assistenza in Terapia Intensiva, fino alla Pneumologia e a tutti i servizi che hanno contribuito alla diagnosi, alle cure e al recupero del paziente: questa vicenda dimostra il valore di una rete sanitaria che ha saputo rispondere con competenza, tempestività e piena integrazione". Lo ha detto il direttore generale dell'Aou di Sassari, Serafinangelo Ponti a proposito delle dimissioni dal Santissima Annunziata dell'attaccante del Cagliari Trepy. "Se nei giorni scorsi qualcuno ha parlato di miracolo - prosegue Ponti - noi preferiamo parlare del lavoro di un sistema che ha funzionato. Dietro questo risultato ci sono persone, professionalità e un grande lavoro di squadra. È un'occasione per ribadire il valore del nostro servizio sanitario pubblico, che ogni giorno affronta situazioni complesse, spesso lontano dai riflettori. A Yael rivolgiamo il nostro augurio per un pieno ritorno alla sua quotidianità e, naturalmente, al suo percorso sportivo".