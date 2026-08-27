L'attaccante del Cagliari Trepy dimesso dall'ospedale di Sassari. "È tempo di tornare"

"La dimissione di Yael è una notizia che ci rende particolarmente felici e rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha visto lavorare insieme tanti professionisti. Dal soccorso sul territorio all'assistenza in Terapia Intensiva, fino alla Pneumologia e a tutti i servizi che hanno contribuito alla diagnosi, alle cure e al recupero del paziente: questa vicenda dimostra il valore di una rete sanitaria che ha saputo rispondere con competenza, tempestività e piena integrazione". Lo ha detto il direttore generale dell'Aou di Sassari, Serafinangelo Ponti a proposito delle dimissioni dal Santissima Annunziata dell'attaccante del Cagliari Trepy. "Se nei giorni scorsi qualcuno ha parlato di miracolo - prosegue Ponti - noi preferiamo parlare del lavoro di un sistema che ha funzionato. Dietro questo risultato ci sono persone, professionalità e un grande lavoro di squadra. È un'occasione per ribadire il valore del nostro servizio sanitario pubblico, che ogni giorno affronta situazioni complesse, spesso lontano dai riflettori. A Yael rivolgiamo il nostro augurio per un pieno ritorno alla sua quotidianità e, naturalmente, al suo percorso sportivo".