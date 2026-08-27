Milan-Venezia, i convocati di Stroppa per San Siro: out Moreno, Sverko e Adorante

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro contro il Milan. Out i lungodegenti Moreno, Sverko e Adorante, mentre Alfred Duncan è non c'è nei convocati perché fuori dal progetto tecnico. Per Stroppa la partita del cuore: l'allenatore dei lagunari ha giocato per tre anni nelle giovanili rossonere, poi un biennio con Sacchi nel 1989-1991, e infine un ultimo anno nel 1994-95.