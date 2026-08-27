Milan-Venezia, i convocati di Stroppa per San Siro: out Moreno, Sverko e Adorante

27 Ago 2026 - 17:28
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Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di San Siro contro il Milan. Out i lungodegenti Moreno, Sverko e Adorante, mentre Alfred Duncan è non c'è nei convocati perché fuori dal progetto tecnico. Per Stroppa la partita del cuore: l'allenatore dei lagunari ha giocato per tre anni nelle giovanili rossonere, poi un biennio con Sacchi nel 1989-1991, e infine un ultimo anno nel 1994-95. 

Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Alessio Pozzi, Filip Stanković.
Difensori: Armel Bella Kotchap, Thierry Rendall Correia, Bartol Franjić, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti: Toma Bašić, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Marko Farji, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Lion Lauberbach, Alvin Okoro, Albion Rrahmani, John Yeboah.

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