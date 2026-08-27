Guendouzi fa il dito medio, Openda attaccato dall'addetto stampa: che rissa dopo Lione-Fenerbahce!

Di tutta risposta, Guendouzi ha prima mostrato il dito medio ai tifosi di casa, poi ha provocato con il gesto del rapper marsigliese Jul e infine toccandosi le parti intime e prendendo in giro i presenti in tribuna prima di rientrare negli spogliatoi. Proprio in quel momento, mentre era abbracciato da Skriniar, un membro dello staff del Lione si è avvicinato per attaccarlo ed è stato spintonato via.