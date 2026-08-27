Guendouzi fa il dito medio, Openda attaccato dall'addetto stampa: che rissa dopo Lione-Fenerbahce!

È successo di tutto, stavolta è proprio il caso di dirlo. Tensione ai massimi livelli prima, durante e dopo Lione-Fenerbahce, sfida dei playoff di Champions League che assegnava un posto nella League Phase. Il match si è chiuso con la vittoria turca per 2-1 (in gol anche l'ex Lazio Muriqi) e relativo passaggio del turno dopo il pareggio dell'andata, ma il risultato è quasi secondario rispetto alla mega rissa dopo il fischio finale.
Protagonista, soprattutto in negativo, un altro ex Lazio come Matteo Guendouzi. Il centrocampista, con un passato in una squadra rivale del Lione, l'Olimpique Marsiglia, è stato beccato dall'inizio alla fine dal pubblico: "Ancora prima che la partita iniziasse, 60mila persone hanno urlato insulti a me, la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Una situazione che mi ha ferito, davvero triste".
Di tutta risposta, Guendouzi ha prima mostrato il dito medio ai tifosi di casa, poi ha provocato con il gesto del rapper marsigliese Jul e infine toccandosi le parti intime e prendendo in giro i presenti in tribuna prima di rientrare negli spogliatoi. Proprio in quel momento, mentre era abbracciato da Skriniar, un membro dello staff del Lione si è avvicinato per attaccarlo ed è stato spintonato via.
Da lì, all'ingresso del tunnel, parapiglia totale con decine di persone coinvolte. Tra queste, suo malgrado, anche l'ex Juve, Lois Openda. Secondo quanto ricostruito dai media turchi, l'attaccante belga sarebbe stato attaccato dall'addetto stampa del Fenerbahce, Oguz Huseyinogullari. Dalle immagini, si vede Openda correre furiosamente verso di lui e andare testa a testa, prima di allontanarlo con una spinta.
Di certo non un bello spot per la massima competizione europea, probabili provvedimenti disciplinari per entrambe le squadre e i giocatori, con Guendouzi in testa.