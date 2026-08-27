Milan, Amorim suona la carica: è il momento del salto di qualità per Camarda

27 Ago 2026 - 16:05
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Ruben Amorim in conferenza stampa pre-Venezia ha toccato il tema Camarda, al momento unico centravanti di riserva dei rossoneri dietro Ramos: a quanto affermato dal tecnico, però, non è una situazione temporanea. Camarda, nella sua idea, è e resterà la prima riserva del portoghese: "Non voglio parlare prima che il mercato chiuda. Pensiamo che Camarda abbia bisogno di spazio e di tempo, ma potremmo anche giocare con un falso nove. Io credo molto in Camarda e penso che dobbiamo avere lui e non altre opzioni. Aiutando Francesco, aiuto anche me stesso. Ramos è a un livello molto alto, ma Camarda ha bisogno di non sentirsi la terza scelta, ma la seconda così potrà essere pronto quando sarà chiamato in causa. Così si sentirà importante. Si sta adattando al nostro gioco. Avrà spazio e ci sarà una differenza rispetto a Ramos, ma io credo tanto in lui, ma noi siamo in un nuovo progetto. Lui deve lottare per il posto a prescindere dall’età ed è un giocatore del Milan e crediamo molto in lui". Una investitura pesante, importante, per il giovane campione in erba rossonero che dopo una complicata annata al Lecce in cui stile di gioco e infortuni l'hanno rallentato molto avrà modo di riscattarsi al Milan.

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