Allegri carica: "Il mio Napoli deve rincorrere tutti gli obiettivi"

Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn, parla della situazione attuale e delle prospettive della sua squadra, a tre giorni dalla sfida del Maradona con il Como che rappresenta un primo importante banco di prova. "C'è da lavorare tantissimo - spiega il tecnico - anche perché è appena un mese che ci conosciamo, che lavoriamo insieme. Ho trovato un gruppo straordinario sotto l'aspetto tecnico e sotto quello morale. Ho ereditato una squadra ben allenata. Con Antonio Conte hanno fatto due anni straordinari, hanno vinto lo scudetto, hanno vinto una Supercoppa. Ora quest'anno è un anno importante, soprattutto perché abbiamo tre obiettivi a cui partecipiamo e, comunque, ripeto, bisogna essere competitivi fino alla fine"