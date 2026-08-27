La Uefa 'vieta' Inter-Arsenal e Juve-Benfica al sorteggio: il motivo

I sorteggi di Champions ed Europa League si avvicinano, e tre partite sicuramente non vedranno la luce per via dei vincoli imposti dalla Uefa (oltre agli scontri tra club dello stesso paese). Parliamo di Inter-Arsenal, Juventus-Benfica e Liverpool-Real Madrid. Questo perché a partire dall’edizione 2026/27, non potrà ripetersi una partita tra due stesse squadre per tre stagioni consecutive con la stessa formazione nel ruolo di squadra di casa. Un vincolo che supera la singola competizione: ecco perché parliamo anche di Juve-Benfica, una sfida che al massimo potrà verificarsi in Europa League (i lusitani non sono ancora certi di partecipare alla competizione). Le partite potranno comunque giocarsi ma con questo formato: Arsenal-Inter (a Londra), Benfica-Juve (a Lisbona) e Real Madrid-Liverpool (al Bernabeu).