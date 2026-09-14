Europa League, tocca a Milan e Juve: il programma

Inizia l'Europa League, con il debutto stagionale di Milan e Juventus. Ecco il calendario della prima giornata, in programma mercoledì e giovedì.
Mercoledì 16 settembre:
Ararat-Sparta Praga (alle 18.45)
Omonia-Celta (alle 18.45)
Beer Sheva-Dinamo Zagabria
Sunderland-Az Alkmaar
Sturm Grz-Rennes
Anderlecht-Lione
Olympiacos-Jagellonia
Milan-Benfica
Leverkusen-Celje
Giovedì 17 settembre:
Levski Sofia-Salisburgo (alle 18.45)
Ofi Creta-Hoffenheim (alle 18.45)
Lillestroem-Torreense
Besiktas-Marsiglia
Crystal Palace-Lech Poznam
Celtic-Ferencvaros
Viktoria Plzen-Union Sg
Real Sociedad-Bournemouth
Juventus-Nec