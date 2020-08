Cagliari, tre giocatori positivi al Covid-19: rimandato il ritiro ad Aritzo

L'ombra del coronavirus torna a spaventare la Serie A. Dopo la notizia della positività del portiere della Roma Mirante, altri tre giocatori del Cagliari sarebbero risultati positivi ai controlli per il Covid (effettuati ad Assemini tra lunedì e martedì) previsti prima di ritrovarsi per il ritiro, che era in programma ad Aritzo giovedì, ma che a questo punto con ogni probabilità verrà annullato o rinviato di qualche giorno. Manca ancora l'ufficialità della società sarda, che è attesa in serata, ma dopo il caso di Kiril Despodov, in quarantena in Bulgaria dove stava trascorrendo le vacanze quando è risultato positivo, il virus scuote ancora l'inizio di stagione dei rossoblù.