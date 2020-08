Roma, Mirante positivo al Covid-19: "Sto bene"

Il portiere della Roma Antonio Mirante è risultato positivo al Covid-19. La notizia arriva il giorno dopo l'annuncio in casa giallorossa di due casi di coronavirus per due giocatori della rosa della Primavera. "Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Volevo dirvi che sono in isolamento e spero di guarire presto e di iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni - ha postato Mirante nelle stories di Instagram - Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando. Un abbraccio".