Barcellona, Yamal: "Infortunio che fa più male di quanto possa spiegare"

23 Apr 2026 - 17:28

"Questo infortunio mi lascia fuori dal campo nel momento in cui volevo esserci di più, e fa più male di quanto possa spiegare". Così Lamine Yamal, sul proprio profilo Instagram, racconta lo sconforto per la lesione muscolare rimediata nel battere il rigore della vittoria, ieri in Barcellona-Celta Vigo. Nessun accenno ai rischi in vista del Mondiale, ma piuttosto messaggi ai tifosi della squadra catalana, con la quale la stagione del giovane attaccante e' terminata. "Fa male non poter combattere con i miei compagni, non poter aiutare quando la squadra ha bisogno di me. Ma credo in loro e so che lasceranno l'anima ad ogni partita. Io sarò lì, anche se dall'esterno, a sostenere e a incoraggiare. Questa - conclude l'attaccante della nazionale spagnola - non è la fine, è solo una pausa. Tornerò più forte, più entusiasta che mai, e la prossima stagione sarà migliore".

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