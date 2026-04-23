Parma: Pellegrino in dubbio ma c'è Nesta Elphege

23 Apr 2026 - 17:12

Al Tardini è tutto pronto per la partita che potrebbe sancire la salvezza matematica del Parma. Obiettivo stagionale raggiunto in anticipo, come auspicato dal club a inizio stagione. Il dubbio di formazione della settimana riguarda l'attacco: Pellegrino non è al meglio dopo la botta alla testa rimediata ad Udine, nulla di grave, si è allenato anche con i compagni. Cuesta valuterà se "rischiarlo", già in passato l'argentino ha giocato e segnato indossando un caschetto protettivo. Ora però il tecnico ha un piano B: si chiama Nesta Elphege, il francese non ha fatto rimpiangere Mateo e ha nel suo score un gol e un assist nelle ultime due gare, contro il Pisa potrebbe quindi partire dall'inizio. Il pareggio col Napoli e la vittoria di Udine dicono che la squadra è focalizzata sul finale di campionato: "dobbiamo migliorare la nostra posizione rispetto alla scorsa stagione, dobbiamo continuare a vincere, poi penserò al Mondiale" ha detto il portiere Suzuki, pronto per l'avventura col Giappone alla Coppa del Mondo, ma deciso a chiudere in bellezza un'annata segnata da un grave infortunio. I numeri dicono che sabato il Parma può provare a invertire due tendenze consolidate: dall'inizio dello scorso campionato i crociati hanno vinto solo due delle otto sfide contro squadre neopromosse in serie A, perdendo la più recente con la Cremonese al Tardini. Lo stadio di casa sembra essere quasi un tabù: in questa stagione, tra le mura amiche, i ducali hanno raccolto solo 15 dei 39 punti totali, soltanto tre le vittorie contro le sei esterne.

parma
pellegrino

Ultimi video

01:51
Motta 10 obbligatorio

Motta 10 obbligatorio: 4 rigori parati!

01:07
DICH GIAMPAOLO CREMONESE PRE NAPOLI 23/04 DICH

Giampaolo: "A Napoli punti che valgono oro"

01:59
Callegari: "Inter-Lazio, quanti incroci"

Callegari: "Inter-Lazio, quanti incroci"

01:19
Callegari: "Motta stratosferico, un talento per l'Italia"

Callegari: "Motta stratosferico, un talento per l'Italia"

01:43
Callegari: "Lazio, grandi meriti a Sarri"

Callegari: "Lazio, grandi meriti a Sarri"

02:33
Esclusiva Pavlovic

Esclusiva Pavlovic

01:11
Italia ripescata?

Italia ripescata? La pazza idea che viene dagli States

01:41
La partita di Loca

La partita di Loca: emozioni a San Siro

01:48
Milan-Juve, un girone fa

Milan-Juve, un girone fa: soffia il vento del cambiamento

01:08
Allegri prepara la Juve

San Siro e la Juve: doppio esame per Leao

01:13
Domani Napoli-Cremonese

Conte e i "Fab Four" dimezzati

02:19
È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

02:15
Le corse di Chivu

Le corse di Chivu: un tecnico scattante

02:20
Tutto su Lazio-Inter

Lazio-Inter: l'Olimpico per l'ultimo atto

02:38
Motta sangue freddo

Motta sangue freddo: numeri da predestinato

01:51
Motta 10 obbligatorio

Motta 10 obbligatorio: 4 rigori parati!

I più visti di Calcio

Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: "Il pilota di F1 vuole una tipa" | "Nei party si sniffava gas esilarante"

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

MCH SAN LORENZO VELEZ E PAPA MCH

Lo striscione dei tifosi del San Lorenzo che ricorda Papa Francesco

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

Callegari: "Vi dico i momenti chiave della rimonta 'alla Mourinho' dell'Inter"

Callegari: "I momenti chiave della rimonta 'alla Mou' dell'Inter"

SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

Calcio ora per ora
Vedi tutti
2023/24: Giroud (15)
18:10
Giroud: "Deluso dall'addio di Maldini, magari un giorno torneremo insieme al Milan"
18:10
Anche Pedersen si difende dal caso escort: "Nessun legame con gli ambienti citati"
17:59
Genoa: De Rossi con il Como ritrova Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi
17:28
Barcellona, Yamal: "Infortunio che fa più male di quanto possa spiegare"
17:25
La Corte d'Appello Figc respinge il reclamo del Sassuolo per i due turni stop a Berardi