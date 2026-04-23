Parma: Pellegrino in dubbio ma c'è Nesta Elphege

Al Tardini è tutto pronto per la partita che potrebbe sancire la salvezza matematica del Parma. Obiettivo stagionale raggiunto in anticipo, come auspicato dal club a inizio stagione. Il dubbio di formazione della settimana riguarda l'attacco: Pellegrino non è al meglio dopo la botta alla testa rimediata ad Udine, nulla di grave, si è allenato anche con i compagni. Cuesta valuterà se "rischiarlo", già in passato l'argentino ha giocato e segnato indossando un caschetto protettivo. Ora però il tecnico ha un piano B: si chiama Nesta Elphege, il francese non ha fatto rimpiangere Mateo e ha nel suo score un gol e un assist nelle ultime due gare, contro il Pisa potrebbe quindi partire dall'inizio. Il pareggio col Napoli e la vittoria di Udine dicono che la squadra è focalizzata sul finale di campionato: "dobbiamo migliorare la nostra posizione rispetto alla scorsa stagione, dobbiamo continuare a vincere, poi penserò al Mondiale" ha detto il portiere Suzuki, pronto per l'avventura col Giappone alla Coppa del Mondo, ma deciso a chiudere in bellezza un'annata segnata da un grave infortunio. I numeri dicono che sabato il Parma può provare a invertire due tendenze consolidate: dall'inizio dello scorso campionato i crociati hanno vinto solo due delle otto sfide contro squadre neopromosse in serie A, perdendo la più recente con la Cremonese al Tardini. Lo stadio di casa sembra essere quasi un tabù: in questa stagione, tra le mura amiche, i ducali hanno raccolto solo 15 dei 39 punti totali, soltanto tre le vittorie contro le sei esterne.