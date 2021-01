Cagliari, Nainggolan: "Vengo da mesi difficili, non ho visto campo. Darò tutta la mia esperienza"

CAGLIARI

"Ritorno a Cagliari con tanta voglia. Sono stati tre mesi difficili perché non ho visto il campo. Mi piace divertirmi, mi piace giocare, sono venuto l'ennesima volta con tanto entusiasmo". Dopo aver iniziato ad allenarsi con la squadra ad Asseminello, dove ha trovato ad accoglierlo vecchi e nuovi compagni, Radja Nainggolan è carico per cominciare ufficialmente la sua terza avventura con la maglia rossoblù. "Ho sempre dato tutto me stesso per il Cagliari, so che si aspettano tanto da me e darò il massimo per questa squadra e questa città".

"Mi sento bene, mi sono inserito subito nel gruppo - ha detto Nainggolan in un'intervista al canale ufficiale del Cagliari - Conosco i ragazzi che erano qui l’anno scorso e con quelli nuovi ci conosceremo presto: sono uno che non ci mette tanto a integrarsi e a farsi voler bene. Sono venuto qui con la voglia di dare il meglio di me stesso per la squadra, per questa città, mettendo a disposizione la mia esperienza. Il Cagliari ha tanta potenzialità, il gioco c’è, ora dobbiamo trovare continuità di risultati e concludere nel modo migliore possibile la stagione”.