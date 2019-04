Cagliari-Juve: buu razzisti contro Kean

02/04/2019

Un'esultanza un po' provocatoria da una parte, i soliti ululati beceri, e assolutamente da condannare, dall'altra. Cagliari-Juve, fin lì tranquillissima, si porta dietro una coda polemica per via dei buu razzisti rivolti a Kean (e poi Matuidi) dopo il 2-0 del giovane attaccante bianconero. Immediata la protesta dei giocatori della Juve, con il francese in prima fila e lo speaker pronto a ricordare ai tifosi sardi l'elenco dei divieti, su tutti quello sui cori razzisti (che costeranno certamente una multa al club).



A fine partita la questione è stata chiusa in due parole da Bonucci, che ha anche bacchettato il compagno per l'esultanza sotto la curva del Cagliari: "Ci sono stati dei buu razzisti, ma diciamo che la colpa va suddivisa 50 e 50 tra i tifosi e Kean". Della stessa opinione anche Allegri: "Deve imparare a evitare certe esultanze come, l'ultima volta quando è entrato, certi colpi di tacco. Il rispetto degli avversari sopra ogni cosa. Deve un po' crescere da questo punto di vista e non istigare con una esultanza. Nonostante questo non giustifico quello che c'è stato".