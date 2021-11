Cagliari, Joao Pedro: "Italia? Sarei bugiardo se dicessi che non mi farebbe piacere"

PER I PLAYOFF

L'attaccante italo-brasiliano: "Non mi aspettavo tutto questo interesse nei miei confronti"

Al termine della sfida col Sassuolo, Joao Pedro apre alla possibilità di essere convocato da Mancini per gli spareggi mondiali. "L'Italia? Sarei bugiardo se dicessi che non mi farebbe piacere. E' una maglia pesantissima, l'Italia è il paese che mi ha accolto - ha detto -. Non mi aspettavo tutto questo interesse nei miei confronti, vuol dire che ho fatto qualcosa di importante. Ma devo pensare prima al Cagliari perché il momento non è facile". Getty Images

In vista dei playoff di marzo, la candidatura di Joao Pedro per guarire il mal di gol della Nazionale era stata avanzata dal ds dei sardi Capozzucca: "Parlavo con Joao Pedro e gli ho detto 'Il tuo obiettivo è salvare il Cagliari, andare in Nazionale e fare il Mondiale'". L'attaccante di Ipatinga, che dal 2017 ha la cittadinanza italiana, ha quindi dato la propria disponibilità. Ora tocca a Mancini prendere una decisione, magari provandolo a fine gennaio quando ci sarà una nuova sosta per le Nazionali.

