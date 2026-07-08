Cagliari: via alla stagione con il pre-raduno ad Assemini

Via alla stagione 2026-2027 con il pre-raduno. Vacanze finite, il Cagliari si ritrova stasera a cena al centro sportivo e si rivedrà per svolgere visite mediche e primi test atletici, tra giovedì e venerdì ad Assemini e nel centro medico Casa della Salute di Cagliari. Poi fine settimana libero: nella serata di domenica al via il ritiro al Crai Sport Center. Da lunedì in campo con la squadra impegnata nelle consuete doppie sedute quotidiane di allenamento, programmate al mattino e al pomeriggio. Sono 31 i calciatori convocati: in lista, oltre ai due nuovi acquisti Demi Akarakiri e Alessandro Romano, anche il portiere dell'U20, Atanas Kehayov, classe 2007. Yerry Mina, dopo l'eliminazione ai Mondiali della sua Colombia, si aggregherà alla squadra più avanti; Riyad Idrissi prosegue il suo iter di recupero dall'infortunio al ginocchio.