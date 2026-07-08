Cagliari: via alla stagione con il pre-raduno ad Assemini

08 Lug 2026 - 11:18
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Via alla stagione 2026-2027 con il pre-raduno. Vacanze finite, il Cagliari si ritrova stasera a cena al centro sportivo e si rivedrà per svolgere visite mediche e primi test atletici, tra giovedì e venerdì ad Assemini e nel centro medico Casa della Salute di Cagliari. Poi fine settimana libero: nella serata di domenica al via il ritiro al Crai Sport Center. Da lunedì in campo con la squadra impegnata nelle consuete doppie sedute quotidiane di allenamento, programmate al mattino e al pomeriggio. Sono 31 i calciatori convocati: in lista, oltre ai due nuovi acquisti Demi Akarakiri e Alessandro Romano, anche il portiere dell'U20, Atanas Kehayov, classe 2007. Yerry Mina, dopo l'eliminazione ai Mondiali della sua Colombia, si aggregherà alla squadra più avanti; Riyad Idrissi prosegue il suo iter di recupero dall'infortunio al ginocchio.

Non ci saranno Giuseppe Ciocci, Velizar-Iliya Iliev e Zito Luvumbo, al centro di trattative. Presente invece il play Gianluca Gaetano: potrebbe andare all'Atalanta, ma ci sono ancora dettagli da definire. Potrebbe tornare in rossoblu anche Andrea Belotti: contratto scaduto a giugno, ma si va verso il rinnovo di un anno. La prima parte della preparazione precampionato si concluderà mercoledì 22 luglio con il trasferimento tra le montagne del comprensorio Pontedilegno-Tonale.

La squadra alloggerà al Blu Hotel Acquaseria e sarà in campo giovedì 23 per il primo allenamento - fissato al mattino - nell'impianto comunale di Temù e poi nel pomeriggio per la prima gara amichevole ufficiale con la Sampdoria. La seconda amichevole sarà contro il Modena martedì 28: entrambe le gare verranno disputate alle 17. Oltre ad assistere dal vivo alle amichevoli e alle sedute di allenamento (alle 10 e alle 17.30, eventuali variazioni verranno comunicate successivamente), i tifosi avranno la possibilità di partecipare a Ponte di Legno a una serata in piazza con la squadra, un appuntamento tutto all'insegna dei colori rossoblù, in programma sabato 25. Sabato 1 agosto il Cagliari lascerà le Alpi per volare in Germania: domenica 2 allo stadio "An der Alten Försterei" (alle 14) i rossoblù giocheranno in amichevole contro i padroni di casa dell'Union Berlino. Sabato 8 agosto, l'ultimo test prima della Coppa Italia: all'Unipol Domus, per la seconda edizione del "Trofeo Gigi Riva", il Cagliari sfiderà il Nizza. 

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