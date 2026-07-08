Nesta torna a Coverciano, lezione al corso allenatori Uefa A

08 Lug 2026 - 12:05
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Domani saranno esattamente venti anni dal trionfo mondiale in Germania nel 2006. E Alessandro Nesta è tornato a Coverciano, in quel luogo iconico dove non solo si è formato come allenatore, ma dove ha anche preparato con i propri compagni quel successo azzurro che ha portato il calcio italiano alla quarta stella iridata. L'ex difensore è arrivato al Centro Tecnico Federale per tenere una lezione al corso Uefa A, il secondo massimo step formativo per un allenatore: "Sono qui - ha sottolineato il neo tecnico dell'Avellino in apertura di intervento, davanti alla platea dei corsisti - per condividere il mio pensiero e ciò che ho fatto nella mia esperienza da mister. Ho iniziato a Miami nella seconda serie americana: è lì che ho dovuto cambiare la mia mentalità, da giocatore ad allenatore". Nesta ha mostrato la preparazione di una partita nel nostro massimo campionato, in un confronto continuo con gli allievi della Scuola Allenatori. 

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