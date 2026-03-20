Cagliari, Pisacane: "Anche senza punti ho ritrovato la mia squadra"

20 Mar 2026 - 21:43
© Getty Images

© Getty Images

Terza sconfitta consecutiva e classifica che ora preoccupa. Ma Pisacane guarda avanti dopo il ko contro il Napoli: "Ho ritrovato il mio Cagliari- ha detto- non siamo soddisfatti, ma l'atteggiamento giusto è questo non quello di Pisa. E quindi siamo in qualche modo rincuorati, anche se senza punti. Siamo sereni". Pisacane l'ha vista così: "Peccato quel gol all'inizio, non ci è girata bene- ha detto- a Napoli avevamo perso negli ultimi secondi, questa volta nei primi secondi. E poi avevamo lasciato una squadra di top player. E questi top player ora ce li siamo ritrovati in campo". I cambi? "Volevo degli attaccanti per provare a pareggiare, non potevamo partire con tante punte, ma potevamo farlo in corsa".Gli esordi a sorpresa? "Mendy ha fatto degli ottimi progressi negli ultimi tempi, su Raterink nessuna sorpresa, abbiamo fatto in investimento e contiamo su di lui".

Leggi anche

Al Napoli basta il gol-lampo di McTominay per battere il Cagliari: Milan sorpassato, l'Inter ora è a +6

McTominay decisivo, sprazzi di De Bruyne, Højlund si nasconde

Ultimi video

01:55
Inter, missione scudetto

Inter, missione scudetto

00:36
INCIDENTE DEVRIES SRV

De Vries a muro nelle libere 1 a Jarama

00:20
Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

00:18
DICH ALLEGRI SU FIGLIO E LATINO DICH

Allegri sul figlio: "Se gioca bene? L'importante è il voto in latino"

03:03
DICH SPALETTI PER SITO DICH

Spalletti e il rinnovo: "Durante la sosta troveremo l'accordo"

00:53
DICH ALLEGRI PRE TORINO DICH

Allegri: "Scudetto? L'Inter ha il destino nelle proprie mani"

01:06
DICH CUESTA PRE CREMONESE DICH

Cuesta: "Fare di tutto per vincere"

02:10
Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

Italia-Irlanda del Nord, quante sorprese tra i convocati

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:32
Retegui il sogno Milan

Retegui il sogno Milan

01:40
Il bomber Lewandowski

Il bomber Lewandowski

01:47
Le italiane e l'Europa

Le italiane e l'Europa

01:38
Juve, Locatelli e Boga ex

Juve, Locatelli e Boga ex

02:29
Clip Piantanida Grosso

Un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra: situazione complicata per la squadra di Grosso alla vigilia del match con i bianconeri. Frank Piantanida ci racconta sviluppi e retroscena

01:55
La storia di Milan-Torino

La storia di Milan-Torino

01:55
Inter, missione scudetto

Inter, missione scudetto

I più visti di Calcio

ITW RAKITIC SU MODRIC (INTEGRALE) 17/03 SRV

Rakitic: "Modric resta al Milan? Deciderà quando…"

13 DICH GASPERINI VIGILIA BOLOGNA 18/3 OK

Gasperini: "Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma..."

DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"

Germania anni '90, Norvegia all-black, novità Argentina: tutte le maglie del Mondiale

Vlahovic verso il rinnovo

Vlahovic verso il rinnovo

MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:43
Cagliari, Pisacane: "Anche senza punti ho ritrovato la mia squadra"
20:26
Cuesta: "Parma darà il massimo, contro la Cremonese con testa e idee chiare"
18:12
Fabregas ricorda Hartono e avverte il Como: "Rispetto per il Pisa"
17:37
Serie B, il recupero di Catanzaro-Modena il 14 aprile
17:23
Roma, che guaio: lesione del bicipite femorale per Koné, fuori almeno un mese