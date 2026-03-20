Cagliari, Pisacane: "Anche senza punti ho ritrovato la mia squadra"

Terza sconfitta consecutiva e classifica che ora preoccupa. Ma Pisacane guarda avanti dopo il ko contro il Napoli: "Ho ritrovato il mio Cagliari- ha detto- non siamo soddisfatti, ma l'atteggiamento giusto è questo non quello di Pisa. E quindi siamo in qualche modo rincuorati, anche se senza punti. Siamo sereni". Pisacane l'ha vista così: "Peccato quel gol all'inizio, non ci è girata bene- ha detto- a Napoli avevamo perso negli ultimi secondi, questa volta nei primi secondi. E poi avevamo lasciato una squadra di top player. E questi top player ora ce li siamo ritrovati in campo". I cambi? "Volevo degli attaccanti per provare a pareggiare, non potevamo partire con tante punte, ma potevamo farlo in corsa".Gli esordi a sorpresa? "Mendy ha fatto degli ottimi progressi negli ultimi tempi, su Raterink nessuna sorpresa, abbiamo fatto in investimento e contiamo su di lui".