Fabregas ricorda Hartono e avverte il Como: "Rispetto per il Pisa"

20 Mar 2026 - 18:12

"Prima di cominciare, permettetemi di ricordare Micheal Hartono. Abbiamo perso una persona molto importante per la società. Un pensiero va a lui e a tutta la sua famiglia per tutto quello che ha fatto per noi, per tutta la città e per il nostro Como. Non l'ho mai conosciuto personalmente, ma i suoi figli si e ci mancherà, lo ringraziamo". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas ricorda il patron del club appena scomparso, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa. Il tecnico spagnolo invita la squadra a non sottovalutare il Pisa. "Dobbiamo avere tanto rispetto, questa è una partita importantissima e molto diversa rispetto alle ultime. Dovremo avere attenzione - ha aggiunto - hanno fatto molto bene contro il Cagliari, sono vivi e non mollano. Dobbiamo iniziare forte come facciamo sempre con la qualità e la mentalità per portare prestazione e vittoria a casa. Ci sarà tantissima tensione, dovremo essere pronti". Ultimamente il Como risolve le partite con le giocate dei singoli. "In qualche partita i giocatori devono fare la differenza con la loro qualità, sempre restando dentro la nostra struttura e i nostri meccanismi. Le top squadre europee come Bayern, Arsenal, Real Madrid, PSG - ha detto Fabregas - vincono anche perché hanno i migliori giocatori, specialmente nelle partite chiuse servono giocate di questo livello". Infine su come vede Diao. "Mi aspetto un Diao cresciuto in questo rush finale. Dobbiamo rimetterlo nella massima forma con calma, deve ritrovare condizione", ha concluso.

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