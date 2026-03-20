Cuesta: "Parma darà il massimo, contro la Cremonese con testa e idee chiare"

"Per domani mancheranno Frigan, Pontus (Almqvist, nda), Cremaschi come sapete con l'infortunio che ha avuto e che desideriamo che recuperi il più presto possibile. Neanche Bernabé è pronto fisicamente ancora, Delprato è squalificato, gli altri disponibili e porteremo con noi Mena Martinez. Tutti con la testa e l'idea chiara di cosa dovremo fare domani. Noi affrontiamo ogni partita nello stesso modo. Affrontarla con la consapevolezza della forza dell'avversario, dei punti di qualità, della voglia che hanno loro di cambiare la dinamica con un nuovo allenatore e con altri spunti e con la voglia di venire qua a far punti. Noi sappiamo come dobbiamo approcciare la partita, con massima umiltà, con determinazione, con qualità e fare assolutamente tutto quello che è nelle nostre mani per portarla a casa. Ai tifosi dico che noi daremo tutto per renderli orgogliosi, ci piacerebbe il loro calore come è sempre stato per le 29 giornate precedenti. Prometto che daremo il massimo, con la comunione di tutti, con il calore, la passione e il nostro lavoro potremo avere una bella partita". Così in conferenza stampa il tecnico del Parma Carlos Cuesta in vista della sfida salvezza contro la Cremonese. "Noi mai approcciamo le partite in funzione della classifica, ma solo a ciò che ci porterà a fare risultato. Noi dobbiamo approcciare nel modo giusto, domani saremo preparati per fare le cose giuste e i ragazzi daranno tutto per portare la dinamica dove vogliamo noi - ha aggiunto - Come sarà la dinamica? Non lo sappiamo, il calcio è come la vita, incerta. Dobbiamo sentirci comodi in questo e indirizzarlo nella giusta direzione. Questa partita vale tre punti, cerchiamo di fare come ogni partita. Anche se facessimo tre punti, l'obiettivo non è fatto, perché la matematica dice una cosa diversa. Dobbiamo prepararci bene, dobbiamo focalizzarci sul fare una grande prestazione e dopo cercare il risultato con la nostra anima, con tutta la voglia e il cuore. Ma allo stesso modo è il processo per fare le cose giuste. Non sarà diverso mai, ora la testa è focalizzata per arrivare alla partita di domani".