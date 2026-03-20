Napoli, Buongiorno: "Una vittoria che dice che ci siamo"

20 Mar 2026 - 22:47

Al termine della sfida valida per la 30ª giornata di campionato, vinta 1-0 a Cagliari, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa: "Questa vittoria, in cui si concludeva un po' un ciclo di partite, è un grande segnale. Ci siamo, non abbiamo mollato durante il corso di tutta la stagione, anche quando avevamo delle assenze. Quindi adesso ci sarà lo stop per le nazionali e poi dovremo ricominciare lavorando come abbiamo sempre fatto, per migliorarci e cercare di vincere tutte le partite che rimangono"

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