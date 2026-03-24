Cagliari, operazione al crociato per Idrissi: il comunicato

24 Mar 2026 - 19:22
© Getty Images

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"Riuscita perfettamente" l'operazione per Riyad Idrissi del Cagliari, che "è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". 

Lo comunica direttamente il club sardo in una nota sul proprio sito ufficiale, aggiungendo che "il calciatore inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo". Stagione ovviamente finita per l'esterno di Pisacane, che punta al rientro in campo dopo l'estate. 

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